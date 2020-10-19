СМИ: Десять представителей «Оренбурга» заболели коронавирусом

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В футбольном клубе «Оренбург» произошла вспышка коронавирусной инфекции.
СМИ: Десять представителей «Оренбурга» заболели коронавирусом
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Как сообщает Sport24, в уральском клубе на данный момент заболели десять человек, среди которых игроки Михаил Сиваков, Андрей Малых, Жига Шкофлек и Денис Ткачук.

Таким образом, под угрозой срыва оказался матч Кубка России по футболу с «Сочи», который запланирован на 21 октября.

До этого «Оренбург» отправился в усечённом составе на матч 16-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с московским «Спартаком-2». Игра состоялась 17 октября в Москве, а у «Оренбурга» в заявке было всего 16 футболистов.

Ранее в АПЛ выявили восемь новых случаев заболевания коронавирусом.

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