Нурмагомедов: не нравится, когда меня называют лидером мнений

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов признался, что у него никогда не было цели стать лидером мнений.
Нурмагомедов: не нравится, когда меня называют лидером мнений
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

«Три года назад я понял, что моё слово имеет вес. Как раз тогда увеличилось число подписчиков в Instagram. Каждое движение разбирали под микроскопом. Было много ошибок, но я учился. Мне не нравится, когда меня называют лидером мнений и примером для подражания. У меня никогда не было такой цели. Хотел стать чемпионом, но тогда не понимал, что вместе с чемпионством придут популярность и ответственность. Пришлось подстраиваться», — сказал Нурмагомедов в эфире Reebok в Instagram.

Бой Нурмагомедова с американцем Джастином Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254. Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету Гэтжи 22 победы и два поражения в MMA.

Ранее Нурмагомедов назвал победу над ирландцем Конором Макгрегором самой важной в своей карьере.

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