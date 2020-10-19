Нурмагомедов: победа над Макгрегором — самая дорогая в моей карьере

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов назвал победу над ирландцем Конором Макгрегором самой важной в своей карьере.

«Какая победа наиболее дорога мне? 6 октября 2018 года. С этим ничего не сравнится», — сказал Нурмагомедов в эфире Reebok в Instagram.

Россиянин победил Макгрегора удушающим приёмом в четвёртом раунде боя, который состоялся 6 октября 2018 года на турнире UFC 229.

В следующем поединке, который пройдёт 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254, Нурмагомедов встретится с американцем Джастином Гэтжи.

Ранее Нурмагомедов заявил, что пока не думает о завершении карьеры.