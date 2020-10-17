Черчесов высказался о физическом состоянии сборной России на октябрьском сборе

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о физическом состоянии национальной команды на октябрьском сборе.
Черчесов высказался о физическом состоянии сборной России на октябрьском сборе
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Если после перерыва соперник начинает играть лучше — это не значит, что мы физически не готовы. Во втором тайме матча с Турцией пробежали больше, чем в первом, и даже больше, чем соперник. Просто у Турции вышел футболист, который добавил команде определённые качества. Который может обыгрывать, создавать преимущество. Это игровой момент, а не вопрос физических кондиций», — цитирует Черчесова Sport24.

В октябре сборная России уступила в контрольном матче Швеции (1:2), а затем сыграла вничью с Турцией (1:1) и Венгрией (1:1) в рамках Лиги наций.

Ранее Черчесов выразил мнение, что было невозможно непублично разрешить конфликт форвардов национальной команды Артёма Дзюбы и Александра Соболева.

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