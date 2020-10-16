Черчесов: конфликт Дзюбы и Соболева тихо решить не получилось бы

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что было невозможно непублично разрешить конфликт форвардов национальной команды Артёма Дзюбы и Александра Соболева.

«Это тот случай, когда тихо решить не получилось бы. Если люди что-то сделали в открытом пространстве, под столом их тяжело утихомирить. Вы бы мне постоянно задавали вопросы: «А что там у них?» А у них ничего теперь. Они хорошо общаются, всё время вместе в квадрате работают», — цитирует Черчесова Sport24.

Из-за конфликта между футболистами главный тренер сборной России изначально не вызвал Соболева в расположение национальной команды на октябрьский сбор. Затем Соболев позвонил Дзюбе, и они решили все разногласия.

Ранее Черчесов объяснил, почему призывал голосовать за поправки к Конституции России.