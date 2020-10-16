Черчесов: от души призывал голосовать за поправки, поддерживаю президента
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«Я тоже делал от души. И если помните, то говорил о своём. О спорте. И это мнение, с которым вы можете не согласиться. Но я выбираю для себя то, во что верю», — цитирует Черчесова Sport24.
Он также напомнил, что говорил не про абстрактные вещи, а выступал за развитие талантов у детей и за строительство спортивных площадок.
«И сегодня могу сказать, что поддерживаю президента Российской Федерации. Но я футбольный тренер и не хотел бы много говорить о политике. Только о футболе», — добавил Черчесов.
Ранее Черчесов ответил на вопрос по поводу возможной натурализации Жиго.