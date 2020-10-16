«Спартак» показал первую тренировку Мозеса в команде

Московский футбольный клуб «Спартак» опубликовал видео первой тренировки новичка команды Виктора Мозеса.

Ролик выложен в Twitter-аккаунте красно-белых.

«Спартак» арендовал Мозеса у «Челси» до конца текущего сезона с правом выкупа.

Мозес выступал за «Челси» с 2012 года, но большую часть этого времени провёл в аренде. Вторую половину прошлого сезона футболист защищал цвета миланского «Интера», за который провёл 20 матчей и отдал пять результативных передач. С 2012 по 2018 год он играл за сборную Нигерии.

Ранее сообщалось, что Мозес будет выступать за «Спартак» под восьмым номером.