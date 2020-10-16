Мозес будет выступать за «Спартак» под восьмым номером

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Новичок московского «Спартака» Виктор Мозес будет выступать за команду под восьмым номером.
Мозес будет выступать за «Спартак» под восьмым номером
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Об этом сообщается на сайте клуба.

«Спартак» арендовал Мозеса у «Челси» до конца текущего сезона с правом выкупа.

Мозес выступал за «Челси» с 2012 года, но большую часть этого времени провёл в аренде. Вторую половину прошлого сезона футболист защищал цвета миланского «Интера», за который провёл 20 матчей и отдал пять результативных передач. С 2012 по 2018 год он играл за сборную Нигерии.

Ранее Эммануэль Эменике назвал Мозеса хорошим выбором для «Спартака».

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