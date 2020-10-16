Эменике назвал Мозеса хорошим выбором для «Спартака»

Бывший нападающий московского «Спартака» нигериец Эммануэль Эменике высказался о переходе в команду своего соотечественника Виктора Мозеса.

«Уверен, что Мозес — это хороший выбор для «Спартака». Я знаю его очень хорошо: мы вместе играли в «Вест Хэме» и сборной Нигерии. Это большой игрок и хороший парень. Первое слово, которое приходит в голову при упоминании Виктора, — «профессионал». Он очень трудолюбивый, с точки зрения отношения к делу с него можно брать пример. Он отдаёт всего себя футболу. «Спартак» — большой клуб, это очень хороший вариант для Виктора. Я провёл в клубе два года, и я был счастлив там», — цитирует Эменике «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что Мозесу предстоит много работать в «Спартаке» и это будет для хавбека большим вызовом. При этом он считает, что от этого перехода выиграют все.

«Спартак» арендовал Мозеса до конца текущего сезона с правом выкупа.

Мозес выступал за «Челси» с 2012 года, но большую часть этого времени провёл в аренде. Вторую половину прошлого сезона футболист защищал цвета миланского «Интера», за который провёл 20 матчей и отдал пять результативных передач. С 2012 по 2018 год он играл за сборную Нигерии.

Ранее сообщалось, что новичок «Спартака» Мозес прилетел в Москву.