Новичок «Спартака» Мозес прилетел в Москву

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Новичок столичного «Спартака» Виктор Мозес прибыл в Москву.
Новичок «Спартака» Мозес прилетел в Москву
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Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

«Спартак» арендовал Мозеса до конца текущего сезона с правом выкупа.

Мозес выступал за «Челси» с 2012 года, но большую часть этого времени провёл в аренде. Вторую половину прошлого сезона футболист защищал цвета миланского «Интера», за который провёл 20 матчей и отдал пять результативных передач. С 2012 года по 2018-й он играл за сборную Нигерии.

Ранее главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал приобретение Мозеса.

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