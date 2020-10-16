Новичок «Спартака» Мозес прилетел в Москву
- © fcsm_official
Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
«Спартак» арендовал Мозеса до конца текущего сезона с правом выкупа.
Мозес выступал за «Челси» с 2012 года, но большую часть этого времени провёл в аренде. Вторую половину прошлого сезона футболист защищал цвета миланского «Интера», за который провёл 20 матчей и отдал пять результативных передач. С 2012 года по 2018-й он играл за сборную Нигерии.
Ранее главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал приобретение Мозеса.
💥 Виктор Мозес – в Москве! #ВитяТыДома 🇳🇬🦅 pic.twitter.com/c2p4Jnf3jx— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 16, 2020