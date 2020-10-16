Тедеско прокомментировал приобретение экс-футболиста «Челси» Мозеса

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился впечатлениями от перехода в клуб нигерийского футболиста Виктора Мозеса из «Челси».

«Я хорошо знаю этого игрока. Он играл за большие клубы. Хорошо знает, как играть в пять защитников, опытный футболист. Мы рады, что Мозес присоединился к «Спартаку». В процессе покупки футболиста мы обсуждаем кандидатуры с руководством, но в переговорах я не участвую. Когда мне сказали о варианте с Мозесом, я пересмотрел несколько последних матчей. Мне показалось, что это неплохая кандидатура», — цитирует Тедеско «Чемпионат».

29-летний футболист присоединился к «Спартаку» на правах аренды до конца сезона-2020/21 с возможностью выкупа. В прошлом сезоне Мозес играл за «Интер» на правах аренды. Ранее он выступал за «Кристал Пэлас», «Ливерпуль», «Вест Хэм Юнайтед», «Фенербахче» и другие клубы.

Ранее в «Спартаке» допустили, что Мозес может дебютировать за команду в матче с «Химками».