Экс-футболист «Спартака» Промес: Россия, я не забыл тебя
- © РИА Новости / Владимир Астапкович
Промес опубликовал в сториз своего Instagram фото, на котором он сидит с российским флагом. Голландец также выложил музыкальный клип, в котором он задействует российский триколор.
«Моя новая песня вышла. Россия, я не забыл тебя. Давай», — написал Промес.
Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. Всего на его счету 166 матчей в составе москвичей. В этих матчах он забил 66 мячей и сделал 33 результативные передачи.
Ранее бывший селекционер «Спартака» Григорий Евтушенко рассказал, как в 2014 году красно-белые опередили ЦСКА в борьбе за Промеса.