Экс-футболист «Спартака» Промес: Россия, я не забыл тебя

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес, ныне выступающий за амстердамский «Аякс», сказал, что не забыл Россию.
Экс-футболист «Спартака» Промес: Россия, я не забыл тебя
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Промес опубликовал в сториз своего Instagram фото, на котором он сидит с российским флагом. Голландец также выложил музыкальный клип, в котором он задействует российский триколор.

«Моя новая песня вышла. Россия, я не забыл тебя. Давай», — написал Промес.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. Всего на его счету 166 матчей в составе москвичей. В этих матчах он забил 66 мячей и сделал 33 результативные передачи. 

Ранее бывший селекционер «Спартака» Григорий Евтушенко рассказал, как в 2014 году красно-белые опередили ЦСКА в борьбе за Промеса.

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