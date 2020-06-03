Бывший селекционер «Спартака»: по Промесу мы сработали быстрее, чем ЦСКА

Бывший селекционер московского «Спартака» Григорий Евтушенко рассказал, как в 2014 году красно-белые опередили столичный ЦСКА в борьбе за полузащитника Квинси Промеса.

«Мы заметили его в обзорной поездке по Нидерландам осенью 2013-го. Про Квинси тогда знал и ЦСКА, но «Спартак» сработал быстрее. Ранее аналогично получилось с Рохо, на чьей продаже потом неплохо заработали», — приводит слова Евтушенко «Матч ТВ».

По его словам, спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов тогда смог убедить руководство и тренерский штаб в необходимости приобретения игрока, несмотря на высокую сумму трансфера.

«Я, если честно, думал, что покупать Промеса рановато, но он оказался золотым парнем. Попал в сложную обстановку, команда играла плохо, но он на всё плюнул и пахал. Многие иностранцы, получив хороший контракт, увы, деградируют, а Промес — исключение», — добавил Евтушенко.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 года по 2018-й. Всего на его счету 166 матчей в составе москвичей. В этих матчах он забил 66 мячей и сделал 33 результативные передачи. На данный момент он играет за амстердамский «Аякс».

Ранее сообщалось, что Александр Ташаев вернётся из «Рубина» в «Спартак».