ЦСКА проиграл «Альбе» в баскетбольной Евролиге

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Московский ЦСКА потерпел поражение от берлинской «Альбы» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
ЦСКА проиграл «Альбе» в баскетбольной Евролиге
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Встреча прошла в Москве и завершилась в пользу гостей — 93:88.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий армейцев Майк Джеймс, набравший 27 очков. Его партнёр по команде Уилл Клайберн записал в свой актив 25 баллов. В составе немецкого коллектива 20 очков набрал Симоне Фонтеккьо.

В следующем матче Евролиги ЦСКА сыграет с белградской «Црвеной Звездой».

Ранее сообщалось, что «Химки» проиграли «Реалу» в матче Евролиги.

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