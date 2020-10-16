ЦСКА проиграл «Альбе» в баскетбольной Евролиге

Московский ЦСКА потерпел поражение от берлинской «Альбы» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча прошла в Москве и завершилась в пользу гостей — 93:88.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий армейцев Майк Джеймс, набравший 27 очков. Его партнёр по команде Уилл Клайберн записал в свой актив 25 баллов. В составе немецкого коллектива 20 очков набрал Симоне Фонтеккьо.

В следующем матче Евролиги ЦСКА сыграет с белградской «Црвеной Звездой».

Ранее сообщалось, что «Химки» проиграли «Реалу» в матче Евролиги.