«Химки» проиграли «Реалу» в матче Евролиги

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Подмосковные «Химки» потерпели поражение от мадридского «Реала» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
«Химки» проиграли «Реалу» в матче Евролиги
  • © euroleague.net

Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счётом 94:85 в пользу хозяев площадки.

В составе «Реала» самым результативным игроком стал Серхио Льюль, набравший 21 очко. Ещё 19 очков в активе Николаса Лапровиттолы. 18 очков команде принёс Трэй Томпкинс.

За «Химки» 22 очка набрал Девин Букер. Ещё 21 очко в активе Вячеслава Зайцева.18 очков набрал Юнас Йеребко.

Для «Химок» это третье поражение в трёх играх нынешнего сезона. «Реал», в свою очередь, одержал свою первую победу.

Следующим соперником «Химок» станет «Баскония», а «Реал» сыграет с «Олимпией».

Ранее сообщалось, что 

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