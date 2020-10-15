«Химки» проиграли «Реалу» в матче Евролиги
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Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счётом 94:85 в пользу хозяев площадки.
В составе «Реала» самым результативным игроком стал Серхио Льюль, набравший 21 очко. Ещё 19 очков в активе Николаса Лапровиттолы. 18 очков команде принёс Трэй Томпкинс.
За «Химки» 22 очка набрал Девин Букер. Ещё 21 очко в активе Вячеслава Зайцева.18 очков набрал Юнас Йеребко.
Для «Химок» это третье поражение в трёх играх нынешнего сезона. «Реал», в свою очередь, одержал свою первую победу.
Следующим соперником «Химок» станет «Баскония», а «Реал» сыграет с «Олимпией».
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