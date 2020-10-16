Дзюба о шутке про кошелёк в ролике «Зенита»: самоирония — это самое замечательное

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал об истории создания ролика-анонса к старту матчей команды в Лиге чемпионов, а также прокомментировал упоминание скандальной истории с кошельком.

«Мы летели с какого-то выезда, а самолёте ко мне подошёл наш креативный продюсер «Зенит ТВ», обрисовал идею. Мне сразу очень понравилось», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

По его словам, он сразу выступил за эту идею, если всё действительно будет так, как задумано.

«Что касается истории с кошельком, это тоже продюсер предложил. Я так понял, что он немного смущался и стеснялся затрагивать эту тему. А я — наоборот. Только за тоже был. Эта идея мне тоже сразу понравилась. По мне, самоирония — это вообще самое замечательное, что есть. Тем более там были вставки из «Храброго сердца». В общем, мне сразу зашла вся эта история», — добавил Дзюба.

В 2009 году, когда Дзюба играл в московском «Спартаке», у его партнёра по команде Владимира Быстрова пропали деньги, а в краже обвинили Дзюбу.

Ранее сообщалось, что «Зенит» анонсировал старт Лиги чемпионов роликом-комиксом в историческом стиле.