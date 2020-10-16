Эменике допустил, что его сын когда-нибудь будет играть за «Спартак»

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Бывший нападающий московского «Спартака» нигериец Эммануэль Эменике не исключил, что его сын когда-нибудь сыграет в составе красно-белых.
Эменике допустил, что его сын когда-нибудь будет играть за «Спартак»
  • РИА Новости

«Я слежу за новостями, связанными со «Спартаком». Игры не смотрю, но всегда знаю последние результаты. Может быть, когда-нибудь за «Спартак» будет играть мой сын. Это было бы здорово», — цитирует Эменике «Спорт-Экспресс».

Нападающий выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год. За это время он провёл за российскую команду 51 матч, забил 24 мяча и отдал восемь результативных передач.

Ранее Леонид Трахтенберг заявил, что Юрий Жирков всю жизнь мечтал играть за «Спартак», но не всё зависело от него.

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