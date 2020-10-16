Трахтенберг: Жирков всю жизнь мечтал играть за «Спартак», но не всё зависело от него

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Бывший пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг заявил, что защитник петербургского «Зенита» Юрий Жирков всегда хотел играть за красно-белых.
Трахтенберг: Жирков всю жизнь мечтал играть за «Спартак», но не всё зависело от него
  • РИА Новости

«Юра Жирков всю жизнь мечтал играть за «Спартак» и прилагал усилия, но не его вина, что за «Спартак» он так и не сыграл. Даже когда мы в Лондоне играли с «Челси», он меня попросил завести его в раздевалку к Карпину, чтобы поговорить с ним и узнать, когда его возьмут в клуб. Но не всё было в его силах. Ещё когда Жирков играл в «Тамбове», с детства он болел за «Спартак», — сказал Трахтенберг в видео на YouTube-канале «Спартака».

Жирков выступает за «Зенит» с 2016 года. До этого он играл за московские ЦСКА и «Динамо», махачкалинский «Анжи» и лондонский «Челси».

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