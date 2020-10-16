Загитова примет участие в новогоднем ледовом шоу Навки

Российская фигуристка Алина Загитова примет участие в новогоднем ледовом шоу Татьяны Навки.

Об этом Навка сообщила в своём Instagram.

«Дорогие друзья, отвечаем на самый популярный вопрос: да, Загитова будет принимать участие в шоу в этом году. Мы уверены, что многие из вас очень обрадуются этой новости! Ждём вас на наших сказках», — написала Навка.

18-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года, также она побеждала на чемпионате мира и первенстве Европы. В прошлом сезоне она приостановила карьеру, а в сентябре отказалась выступать на контрольных прокатах сборной России.

Ранее Евгений Плющенко заявил, что Загитова могла перейти к нему в академию год назад.