Противостояние между ЦСКА и «Спартаком» попало в топ-15 самых популярных дерби мира

Противостояние ЦСКА — «Спартак» попало в рейтинг самых популярных и известных дерби мира по версии издания 90min.com.

Список опубликован на сайте издания.

Противостояние между ЦСКА и «Спартаком» заняло 14-е место в рейтинге. Также в топ-25 попали такие дерби, как «Ливерпуль» — «Эвертон», «Боруссия» Дортмунд — «Шальке», «Реал Мадрид» — «Атлетико».

Самым же популярным дерби мира признано соперничество аргентинских клубов «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт».

Ранее сообщалось, что новичок «Спартака» Виктор Мозес прилетел в Москву.