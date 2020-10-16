Противостояние между ЦСКА и «Спартаком» попало в топ-15 самых популярных дерби мира
- РИА Новости
Список опубликован на сайте издания.
Противостояние между ЦСКА и «Спартаком» заняло 14-е место в рейтинге. Также в топ-25 попали такие дерби, как «Ливерпуль» — «Эвертон», «Боруссия» Дортмунд — «Шальке», «Реал Мадрид» — «Атлетико».
Самым же популярным дерби мира признано соперничество аргентинских клубов «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт».
Ранее сообщалось, что новичок «Спартака» Виктор Мозес прилетел в Москву.