«Уфа» подписала контракт с футболистом загребского «Динамо» Андричем

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Нападающий Комнен Андрич перешёл из загребского «Динамо» в футбольный клуб «Уфа».
«Уфа» подписала контракт с футболистом загребского «Динамо» Андричем
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба российского клуба, Андрич перешёл в команду из Башкортостана на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.

«В Хорватии за последние три сезона Андрич сыграл 72 матча, забил 30 голов и отдал десять голевых передач», — говорится в сообщении.

25-летний форвард перешёл в «Динамо» в 2019 году. За команду он провёл 19 матчей, забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее в «Уфе» рассказали о трансферных планах по усилению команды.

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