«Уфа» подписала контракт с футболистом загребского «Динамо» Андричем
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба российского клуба, Андрич перешёл в команду из Башкортостана на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.
«В Хорватии за последние три сезона Андрич сыграл 72 матча, забил 30 голов и отдал десять голевых передач», — говорится в сообщении.
25-летний форвард перешёл в «Динамо» в 2019 году. За команду он провёл 19 матчей, забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.
Ранее в «Уфе» рассказали о трансферных планах по усилению команды.