Алексей Миранчук будет включён в заявку «Аталанты» на матч с «Наполи»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что новичок команды россиянин Алексей Миранчук будет включён в заявку на матч четвёртого тура итальянской Серии А с «Наполи».

«Международная пауза помогла восстановиться некоторым игрокам, среди которых Миранчук. Он будет в заявке на матч», — приводит слова Гасперини пресс-служба «Аталанты».

Россиянин перешёл из «Локомотива» в «Аталанту» 4 сентября, но пока не принял участия ни в одном матче за новую команду. 24-летний футболист восстанавливался после травмы бедра, полученной в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги против московского «Спартака» (1:2).

Матч между «Аталантой» и «Наполи» состоится 17 октября в Неаполе.

Ранее Эльдор Шомуродов рассказал, как его поприветствовал Миранчук в чемпионате Италии.