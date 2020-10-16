Тедеско попросил оставить в покое Кокорина

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в преддверии матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химиками» обратился к общественности с просьбой не заострять внимание на форварде Александре Кокорине, который после перехода в столичный клуб мало играет из-за травм.

«Меня много спрашивают про Кокорина. Он пришёл к нам из «Сочи», была большая пауза, потому Александр много пропустил, не прошёл сборы. Придя к нам, получилось, что у него много травм и ему нужно восстанавливаться. Пожалуйста, оставьте Кокорина в покое и дайте ему спокойно готовится», — сказал Тедеско на пресс-конференции.

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