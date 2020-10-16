Тренер Нурмагомедова считает Гэтжи менее опасным соперником, чем Макгрегора

Тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес порассуждал о предстоящем бое своего подопечного с американцем Джастином Гэтжи.

«Сейчас я ставлю Гэтжи вторым по опасности соперником. Однако он вполне может стать первым номером. Я ставлю его вторым после Конора, могу ошибаться. Если мы не сможем повалить его на землю, то нам придётся драться. Я учитываю, что мы не сможем его повалить тейкдауном и мы вынуждены будем драться в стойке. Я надеюсь, что этого не случится, но мы должны быть готовы к тому, что этого не произойдёт. Думаю, Конор — это лучший ударник в лёгком весе. Гэтжи своей борьбой создаёт большие проблемы. Он сильный, смелый, идёт в драку и не собирается убегать от вас. У Гэтжи может быть лучшая защита от тейкдаунов, у него борцовское прошлое. Но в ММА есть много вариантов для тейкдаунов. Наше преимущество в том, что это не чистая борьба. Но повторюсь, у Гэтжи хорошая подготовка», — рассказал Мендес в интервью Submission Radio.

Бой Нурмагомедова с Гэтжи состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября.

Ранее тренер Сен-Пьера оценил вероятность проведения боя канадца с Нурмагомедовым.