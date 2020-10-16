Семак рассказал об отношениях с Тедеско и «Спартаком»

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал об отношении к московскому «Спартаку» и наставнику красно-белых Доменико Тедеско.
Семак рассказал об отношениях с Тедеско и «Спартаком»
  • РИА Новости

«Очень много ситуаций, которые раздуты настолько, что иногда диву даёшься. Это дело руководителей — пикироваться какими-то словами, фразами. Наше дело — работать. Я говорил и команде, и футболистам, что мы с уважением относимся ко всем соперникам. С тем же «Спартаком» у нас абсолютно нормальные отношения. И с Тедеско: игра закончилась — нет никаких оскорблений. Бывает, конечно, у футболистов выскакивают какие-то слова в пылу эмоций, кто-то что-то сказал, ответил, парировал. Это часть шоу. Глобально у нас нет ни перед кем никаких обид. Есть уважение к людям, которые... зарабатывают таким же трудом хлеб, как и мы», — цитирует Семака «Фонтанка».

В настоящее время «Зенит» и «Спартак» делят первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея по 21 очку после десяти туров.

Ранее Семак рассказал, когда решится вопрос по участию Дзюбы, Жиркова и Оздоева в матче с «Сочи».

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