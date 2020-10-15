Семак рассказал, когда решится вопрос по участию Дзюбы, Жиркова и Оздоева в матче с «Сочи»
- РИА Новости
«Сегодня для игроков сборной, которые играли меньше, — тренировка, а для тех, кто играл больше, — только восстановление. Завтра сможем принять решение об участии в матче Дзюбы, Жиркова и Оздоева», — цитирует Семака РИА Новости.
По его словам, тренерский штаб будет держать в голове только игру с «Сочи» и окончательное решение о готовности футболистов будет принято только в день встречи.
Матч между «Зенитом» и «Сочи» состоится 17 октября в Санкт-Петербурге.
Ранее Семак сообщил о травме Малкома перед матчем с «Сочи».