Семак рассказал, когда решится вопрос по участию Дзюбы, Жиркова и Оздоева в матче с «Сочи»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, когда будет принято решение по участию полузащитников Юрия Жиркова и Магомеда Оздоева, а также форварда Артёма Дзюбы в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».

«Сегодня для игроков сборной, которые играли меньше, — тренировка, а для тех, кто играл больше, — только восстановление. Завтра сможем принять решение об участии в матче Дзюбы, Жиркова и Оздоева», — цитирует Семака РИА Новости.

По его словам, тренерский штаб будет держать в голове только игру с «Сочи» и окончательное решение о готовности футболистов будет принято только в день встречи.

Матч между «Зенитом» и «Сочи» состоится 17 октября в Санкт-Петербурге.

Ранее Семак сообщил о травме Малкома перед матчем с «Сочи».