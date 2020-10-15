Семак рассказал, когда решится вопрос по участию Дзюбы, Жиркова и Оздоева в матче с «Сочи»

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, когда будет принято решение по участию полузащитников Юрия Жиркова и Магомеда Оздоева, а также форварда Артёма Дзюбы в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».
Семак рассказал, когда решится вопрос по участию Дзюбы, Жиркова и Оздоева в матче с «Сочи»
  • РИА Новости

«Сегодня для игроков сборной, которые играли меньше, — тренировка, а для тех, кто играл больше, — только восстановление. Завтра сможем принять решение об участии в матче Дзюбы, Жиркова и Оздоева», — цитирует Семака РИА Новости.

По его словам, тренерский штаб будет держать в голове только игру с «Сочи» и окончательное решение о готовности футболистов будет принято только в день встречи.

Матч между «Зенитом» и «Сочи» состоится 17 октября в Санкт-Петербурге.

Ранее Семак сообщил о травме Малкома перед матчем с «Сочи».

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