Семак сообщил о травме Малкома перед матчем с «Сочи»
- РИА Новости
«У Малкома повреждение, его серьёзность нам ещё предстоит установить, но он не занимается в общей группе», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
Он также отметил, что Себастьян Дриусси уже начал заниматься в общей группе, но пока рано говорить о том, что игрок набрал форму. Кроме того, по его словам, тренерскому штабу ещё предстоит разобраться с состоянием новичка команды Вендела и вернувшегося в клуб Далера Кузяева.
«Барриос и Ловрен ещё не присоединились к команде», — добавил Семак.
Матч между «Зенитом» и «Сочи» состоится 17 октября в Санкт-Петербурге.
Ранее Вендел признался, что климат в России для него необычен.