Семак сообщил о травме Малкома перед матчем с «Сочи»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, что полузащитник команды Малком получил травму перед матчем 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».

«У Малкома повреждение, его серьёзность нам ещё предстоит установить, но он не занимается в общей группе», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Он также отметил, что Себастьян Дриусси уже начал заниматься в общей группе, но пока рано говорить о том, что игрок набрал форму. Кроме того, по его словам, тренерскому штабу ещё предстоит разобраться с состоянием новичка команды Вендела и вернувшегося в клуб Далера Кузяева.

«Барриос и Ловрен ещё не присоединились к команде», — добавил Семак.

Матч между «Зенитом» и «Сочи» состоится 17 октября в Санкт-Петербурге.

Ранее Вендел признался, что климат в России для него необычен.