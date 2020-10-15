Вендел признался, что климат России для него необычен

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел поделился первыми впечатлениями о России и погоде в стране.

«Немного непривычный климат. Здесь холоднее, чем в Португалии. Когда я вышел из аэропорта, подул очень холодный ветер, то подумал: «Уфф, ну и мороз!» Но ничего, я быстро привыкну к этому», — приводит слова Вендела пресс-служба «Зенита».

«Зенит» приобрёл 23-летнего игрока €20 млн. Этот переход стал самым дорогим в летнее трансферное окно в Российской премьер-лиге. Контракт с футболистом рассчитан до конца сезона-2024/25.

Ранее Вендел признался, что Малком рассказал ему много хорошего про «Зенит».