Вендел признался, что климат России для него необычен

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Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел поделился первыми впечатлениями о России и погоде в стране.
Вендел признался, что климат России для него необычен
  • Reuters

«Немного непривычный климат. Здесь холоднее, чем в Португалии. Когда я вышел из аэропорта, подул очень холодный ветер, то подумал: «Уфф, ну и мороз!» Но ничего, я быстро привыкну к этому», — приводит слова Вендела пресс-служба «Зенита».

«Зенит» приобрёл 23-летнего игрока €20 млн. Этот переход стал самым дорогим в летнее трансферное окно в Российской премьер-лиге. Контракт с футболистом рассчитан до конца сезона-2024/25.

Ранее Вендел признался, что Малком рассказал ему много хорошего про «Зенит».

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