Вендел: Малком рассказал много хорошего про «Зенит»

Полузащитник петербургского «Зенита» Вендел прокомментировал переход в новый клуб и поделился своими ожиданиями от нового этапа карьеры.

«Я чувствую себя отлично, меня очень хорошо приняли в команде. Это поможет мне поскорее адаптироваться здесь. Я переписывался с Малкомом, задавал ему вопросы о команде и клубе. И он рассказал мне много хорошего о «Зените». Сегодня, в свой первый день здесь, я начинаю в этом убеждаться! Буду работать на тренировках ещё больше, чтобы быть максимально готовым помочь команде в Лиге чемпионов», — приводит слова Вендела пресс-служба «Зенита».

«Зенит» приобрёл 23-летнего футболиста за €20 млн у лиссабонского «Спортинга».

Ранее сообщалось, что Вендел провёл первую тренировку в «Зените».