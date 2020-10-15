Вендел: Малком рассказал много хорошего про «Зенит»

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Полузащитник петербургского «Зенита» Вендел прокомментировал переход в новый клуб и поделился своими ожиданиями от нового этапа карьеры.
Вендел: Малком рассказал много хорошего про «Зенит»
  • Reuters

«Я чувствую себя отлично, меня очень хорошо приняли в команде. Это поможет мне поскорее адаптироваться здесь. Я переписывался с Малкомом, задавал ему вопросы о команде и клубе. И он рассказал мне много хорошего о «Зените». Сегодня, в свой первый день здесь, я начинаю в этом убеждаться! Буду работать на тренировках ещё больше, чтобы быть максимально готовым помочь команде в Лиге чемпионов», — приводит слова Вендела пресс-служба «Зенита». 

«Зенит» приобрёл 23-летнего футболиста за €20 млн у лиссабонского «Спортинга».

Ранее сообщалось, что Вендел провёл первую тренировку в «Зените».

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