СМИ: «Барселона» согласовала переход Депая в зимнее трансферное окно

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Форвард «Лиона» и сборной Нидерландов Мемфис Депай продолжит карьеру в «Барселоне».
СМИ: «Барселона» согласовала переход Депая в зимнее трансферное окно
  • Reuters

Об этом сообщает Sport.es. По информации портала, каталонский клуб договорился с «Лионом» о переходе 26-летнего футболиста в зимнее трансферное окно. При этом не уточняется, сколько каталонцы заплатят за Мемфиса, которого смогли бы заполучить бесплатно следующим летом в связи с истечением срока действия контракта.

В минувшее трансферное окно сообщалось, что «Барселона» согласовала переход Депая, но в итоге сделка сорвалась. 

Каталонский клуб возглавляет бывший наставник сборной Нидерландов Рональд Куман, который знаком с Мемфисом по работе в национальной команде и настаивает на его приобретении.

Ранее Месси заявил, что сейчас старается вносить больший вклад в командную работу.

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