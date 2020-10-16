СМИ: «Барселона» согласовала переход Депая в зимнее трансферное окно

Форвард «Лиона» и сборной Нидерландов Мемфис Депай продолжит карьеру в «Барселоне».

Об этом сообщает Sport.es. По информации портала, каталонский клуб договорился с «Лионом» о переходе 26-летнего футболиста в зимнее трансферное окно. При этом не уточняется, сколько каталонцы заплатят за Мемфиса, которого смогли бы заполучить бесплатно следующим летом в связи с истечением срока действия контракта.

В минувшее трансферное окно сообщалось, что «Барселона» согласовала переход Депая, но в итоге сделка сорвалась.

Каталонский клуб возглавляет бывший наставник сборной Нидерландов Рональд Куман, который знаком с Мемфисом по работе в национальной команде и настаивает на его приобретении.

Ранее Месси заявил, что сейчас старается вносить больший вклад в командную работу.