Месси: сегодня я стараюсь вносить больший вклад в командную работу

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Форвард «Барселоны» Лионель Месси рассказал, как изменился его стиль игры.
Месси: сегодня я стараюсь вносить больший вклад в командную работу
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«Сегодня я меньше зациклен на голах. Я стараюсь вносить как можно больший вклад в работу команды», — цитирует Месси Goal со ссылкой на журнал La Garganta Poderosa. 

33-летний аргентинец в нынешнем сезоне забил один мяч в трёх матчах чемпионата Испании. Его контракт истекает в 2021 году. Летом звёздный форвард выразил желание покинуть «Барселону», однако клуб заблокировал переход.

Ранее сообщалось, что президенту «Барселоны» Бартомеу вынесут вотум недоверия.

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