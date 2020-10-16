Месси: сегодня я стараюсь вносить больший вклад в командную работу
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«Сегодня я меньше зациклен на голах. Я стараюсь вносить как можно больший вклад в работу команды», — цитирует Месси Goal со ссылкой на журнал La Garganta Poderosa.
33-летний аргентинец в нынешнем сезоне забил один мяч в трёх матчах чемпионата Испании. Его контракт истекает в 2021 году. Летом звёздный форвард выразил желание покинуть «Барселону», однако клуб заблокировал переход.
Ранее сообщалось, что президенту «Барселоны» Бартомеу вынесут вотум недоверия.