Месси: сегодня я стараюсь вносить больший вклад в командную работу

Форвард «Барселоны» Лионель Месси рассказал, как изменился его стиль игры.

«Сегодня я меньше зациклен на голах. Я стараюсь вносить как можно больший вклад в работу команды», — цитирует Месси Goal со ссылкой на журнал La Garganta Poderosa.

33-летний аргентинец в нынешнем сезоне забил один мяч в трёх матчах чемпионата Испании. Его контракт истекает в 2021 году. Летом звёздный форвард выразил желание покинуть «Барселону», однако клуб заблокировал переход.

Ранее сообщалось, что президенту «Барселоны» Бартомеу вынесут вотум недоверия.