Источник: президенту «Барселоны» Бартомеу вынесут вотум недоверия

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Президенту каталонской «Барселоны» Хосепу Марии Бартомеу будет вынесен вотум недоверия в начале ноября.
Источник: президенту «Барселоны» Бартомеу вынесут вотум недоверия
  • © Reuters

Об этом сообщает Sport.es. По информации источника, «сине-гранатовые» уже уведомили власти Барселоны о необходимости проведения голосования. В клубе считает правильным выбрать один нерабочий день (1 ноября, воскресенье) и один рабочий день (2 ноября, понедельник), чтобы людям было удобнее участвовать в голосовании.

Генеральному секретарю спорта Каталонии предстоит решить, подтверждать ли эти даты, учитывая сложную ситуацию с COVID-19.

Срок Бартомеу на посту президента клуба истекает в 2021 году, но болельщики надеются добиться более раннего ухода функционера. При нём «Барселона» закончила сезон-2019/20 без трофеев. Также Бартомеу разругался с капитаном команды Лионелем Месси, заблокировав уход последнего из клуба.

Ранее президент Ла Лиги назвал Месси машиной для зарабатывания денег.

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