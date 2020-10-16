Шатов признался, что конфликтовал с Дзюбой в «Зените»

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Бывший полузащитник «Зенита» Олег Шатов, который в настоящее время выступает за «Рубин», рассказал о своих отношениях с форвардом петербургской команды Артёмом Дзюбой.
Шатов признался, что конфликтовал с Дзюбой в «Зените»
  • Reuters

«Мы никогда не были с ним друзьями. Я уважаю его как спортсмена — за характер и тот путь, который он прошёл. Но в жизненном плане мы с ним не сходимся, потому не общаемся. Конечно, конфликты были. И это нормально. Мы не враги и не пылесосим друг друга, не поливаем грязью, но мы два разных человека. Он считает, что так нельзя поступить в одной ситуации, я же считаю, что можно. И наоборот. Обойдусь без каких-либо примеров, зачем выносить на публику личные разговоры? Тем более когда мы были на эмоциях», — цитирует Шатова Sport24.

Полузащитник покинул «Зенит» после окончания прошлого сезона и перешёл в «Рубин» на правах свободного агента.

Ранее Шатов заявил, что переход в «Сочи» был бы футбольным преступлением.

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