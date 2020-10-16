Шатов: переход в «Сочи» был бы футбольным преступлением

Бывший полузащитник «Зенита» Олег Шатов, который в настоящее время является футболистом «Рубина», рассказал, как отказался от перехода в «Сочи».

«В «Сочи» меня отправляли зимой. Ко мне подошёл Александр Иванович Медведев и сказал, что вслед за Кокориным надо ехать в «Сочи» на лёгкую стажировку. Взамен пообещал бонус в виде продления контракта с «Зенитом». На что я ответил, что готов подписать контракт с Петербургом, но в «Сочи» я не поеду. Что мне там делать, когда я могу остаться в «Зените» и бороться за чемпионство, выиграть Кубок России? Да, возможно, я играл бы во всех матчах, но это было бы футбольным преступлением», — цитирует Шатова Sport24.

Также футболист добавил, что на него выходили представители «Сочи» и пытались склонить его к переходу в клуб.

«Я общался с гендиректором клуба Рубашко и сказал ему, что пойду в «Сочи» только на полноценный контракт и на ту же зарплату, которая у меня в «Зените». Я знал, что они откажут. Но я и не хотел играть в «Сочи». Мне нужно было придумать что угодно, чтобы туда не ехать», — добавил футболист.

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