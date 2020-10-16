Уткин: Дзюба играет два раза в неделю, у него явно в игре начинается спад

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Известный журналист и блогер Василий Уткин высказался о насыщенном игровом графике форварда «Зенита» и сборной России по футболу Артёма Дзюбы.
Уткин: Дзюба играет два раза в неделю, у него явно в игре начинается спад
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Как думаете, сколько ещё телег можно везти на Дзюбе, который играет два раза в неделю? У него явно в игре начинается спад, а на следующей неделе у него Лига чемпионов. Вообще, как думаете, он умрёт в конце концов в этом сезоне или нет? Заметьте, я впервые за долгое время говорю о Дзюбе сочувственно. Мне почему-то кажется, что боссы «Зенита» сейчас, когда видят Дзюбу, выходящего с капитанской повязкой на игру сборной России, уже чертыхаются и говорят про себя или вслух: «Ну вот опять. И что же нам теперь, интересно, останется», — сказал Уткин на своём YouTube-канале. 

В последнем окне национальных сборных, за время которого сборная России провела три матча, Дзюба не сумел забить ни одного мяча.

Ранее Семак рассказал, когда решится вопрос по участию Дзюбы, Жиркова и Оздоева в матче с «Сочи».

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