Этап Гран-при «Формулы-1» во Вьетнаме отменён из-за коронавируса

Организаторы Гран-при Вьетнама объявили, что этап «Формулы-1» на трассе в Ханое в 2020 году не состоится.

На официальном сайте гонки сообщается, что данное решение было принято в связи с пандемией коронавируса. Отмечается, что организаторы этапа пошли на отмену мероприятия из-за трудностей в обеспечении безопасных условий для пилотов, команд и зрителей.

Первоначально этап во Вьетнаме должен был состояться с 3 по 5 апреля, но был перенесён на неопределённый срок из-за пандемии. Предполагалось, что гонка может пройти в ноябре.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что Квят потеряет место в Alpha Tauri.