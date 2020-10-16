Этап Гран-при «Формулы-1» во Вьетнаме отменён из-за коронавируса
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На официальном сайте гонки сообщается, что данное решение было принято в связи с пандемией коронавируса. Отмечается, что организаторы этапа пошли на отмену мероприятия из-за трудностей в обеспечении безопасных условий для пилотов, команд и зрителей.
Первоначально этап во Вьетнаме должен был состояться с 3 по 5 апреля, но был перенесён на неопределённый срок из-за пандемии. Предполагалось, что гонка может пройти в ноябре.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что Квят потеряет место в Alpha Tauri.