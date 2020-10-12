Немецкие СМИ сообщают, что Квят потеряет место в Alpha Tauri

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Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят потеряет место в команде в конце года.
Немецкие СМИ сообщают, что Квят потеряет место в Alpha Tauri
  • Reuters

Недавно советник Red Bull по автоспорту Хельмут Марко заявил, что в программе уже определились с тремя пилотами на 2021 год для основной команды и Alpha Tauri. 

Как сообщает немецкое издание F1-Insider, голландец Макс Ферстаппен останется в Red Bull, а француз Пьер Гасли продолжит выступления за Alpha Tauri. Третьим пилотом концерна станет японский гонщик «Формулы-2» Юки Цунода, который и заменит Квята в Alpha Tauri, а россиянин останется на 2021 год без контракта.

По тайскому пилоту Александру Албону в Red Bull ещё не определились: его могут оставить либо возможно привлечение в команду немца Нико Хюлькенберга или мексиканца Серхио Переса.

Ранее сообщалось, что Албон получил два штрафных балла за столкновение с Квятом на Гран-при Айфеля.

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