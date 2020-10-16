Дзюба выразил поддержку Волкову перед его боем на UFC 254

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Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба поддержал российского бойца смешанных единоборств Александра Волкова и других отечественных спортсменов перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 254.
Дзюба выразил поддержку Волкову перед его боем на UFC 254
  • © РИА Новости

«Привет! Меня зовут Артём Дзюба. Саша Волков будет драться на «Бойцовском острове», на турнире UFC 254. Болеем за Сашу и за всех наших. Остров — наш!» — заявил Дзюба в видеообращении, опубликованном в Instagram UFC Russia.

Турнир UFC 254 состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Главным поединком вечера станет титульный бой между российским чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом американцем Джастином Гэтжи.

Также в турнире примут участие ещё трое россиян: Александр Волков проведёт бой с Уолтом Харрисом, Магомед Анкалаев встретится с Ионом Куцелабой, а Умар Нурмагомедов — с Сергеем Морозовым.

Ранее Семак рассказал, когда решится вопрос по участию Дзюбы, Жиркова и Оздоева в матче с «Сочи».

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