Российский боец Муртазалиев подписал контракт с Bellator

Российский боец смешанных единоборств Халид Муртазалиев, который ранее отбыл дисквалификацию за употребление запрещённых препаратов, подписал контракт с MMA-промоушеном Bellator.

«Халид подписал контракт с Bellator. Даты дебюта пока нет», — цитирует слова представителя команды спортсмена ТАСС.

На счету Муртазалиева 16 боёв на профессиональном уровне, в которых он одержал 14 побед и дважды проиграл. В октябре 2018 года он получил дисквалификацию от Американского антидопингового агентства (USADA) на два года, после того как в его допинг-пробах обнаружили следы анаболического стероида дростанолона и его метаболитов.

Ранее глава Bellator намекнул на нежелание Фёдора Емельяненко проводить реванш с Вердумом.