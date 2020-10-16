Российский боец Муртазалиев подписал контракт с Bellator

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Российский боец смешанных единоборств Халид Муртазалиев, который ранее отбыл дисквалификацию за употребление запрещённых препаратов, подписал контракт с MMA-промоушеном Bellator.
Российский боец Муртазалиев подписал контракт с Bellator
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«Халид подписал контракт с Bellator. Даты дебюта пока нет», — цитирует слова представителя команды спортсмена ТАСС.

На счету Муртазалиева 16 боёв на профессиональном уровне, в которых он одержал 14 побед и дважды проиграл. В октябре 2018 года он получил дисквалификацию от Американского антидопингового агентства (USADA) на два года, после того как в его допинг-пробах обнаружили следы анаболического стероида дростанолона и его метаболитов.

Ранее глава Bellator намекнул на нежелание Фёдора Емельяненко проводить реванш с Вердумом.

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