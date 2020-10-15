Глава Bellator намекнул на нежелание Фёдора Емельяненко проводить реванш с Вердумом

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Президент Bellator Скотт Кокер намекнул, что Фёдор Емельяненко не очень хочет реванша с Фабрисиу Вердумом.
Глава Bellator намекнул на нежелание Фёдора Емельяненко проводить реванш с Вердумом
  • © Etsuo Hara
  • Gettyimages.ru

«Думаю, что бой Вердума с Фёдором имеет смысл, он нам интересен. Но Фёдор, насколько я знаю, к этому бою относится 50 на 50. Он не горит желанием провести поединок, как того хотелось бы Вердуму. Мы продолжим беседовать с Фёдором. Если он этого захочет, мы точно устроим бой. Это был бы один из последних двух поединков Фёдора. Его можно провести в Москве или где-то ещё. Если он захочет — мы сделаем бой, если не захочет — то не знаю, что придумаем», — приводит слова Кокера MMAJunkie

В первом бою Вердума с Емельяненко, который состоялся в 2010 году, бразилец победил, успешно применив болевой приём в первом раунде. 

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