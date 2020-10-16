Аленичев заявил, что верит в сборную России по футболу

Самый титулованный футболист России и бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев выразил поддержку национальной команде России после отсутствия побед у неё в последних матчах.

«Я верю в нашу сборную. В то, что мы сделаем выводы после двух неудачных матчей и добьёмся положительного результата — как в Лиге наций, так и в рейтинге ФИФА, который важен для посева во второй корзине жеребьёвки отбора ЧМ-2022. Ну а если окажемся в третьей... Всё равно будем биться, готовиться к испанцам, бельгийцам, французам. Мы любим вначале рухнуть вниз, а потом выкарабкиваться. И ведь часто получается!» — написал Аленичев в своей колонке для «Спорт-Экспресс».

Во время последнего окна национальных команд сборная России сыграла два ничейных матча в Лиге наций — с Турцией (1:1) и Венгрией (0:0). Также команда уступила в товарищеском матче шведам (1:2).

Ранее Ловчев оценил результат сборной России в октябрьских матчах.