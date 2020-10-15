Ловчев: два матча, две ничьи — это неважный результат

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал ничейный исход матча сборной России с национальной командой Венгрии в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

«Два матча, две ничьи — это неважный результат. Во втором тайме казалось, что вот-вот подопечные Станислава Черчесова забьют. Я ведь всегда в них верю. Надо было одно место им намазать чем-то, чтобы понеслись вперёд», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

В рамках третьего тура группового этапа Лиги нации сборная России сыграла вничью с Турцией (1:1), а в рамках четвёртого — с Венгрией (0:0).

По итогам четырёх матчей российская команда возглавляет группу 3 дивизиона B Лиги наций, набрав восемь очков.

Ранее Марко Росси заявил, что во втором матче с Россией сборная Венгрии выступила не лучше, чем в первой игре.