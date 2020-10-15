«Салават Юлаев» потерпел третье поражение подряд в КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» проиграл пекинскому «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Мытищах и завершилась в пользу китайского коллектива.

В составе «Ред Стар» отличились Сэм Лёфквист, Джейк Челиос, Дэнни Кристо, Люк Локхарт и Кори Кейн. У гостей шайбы забросили Дмитрий Кугрышев, Данил Башкиров и Теэму Хартикайнен.

Для «Салавата» это поражение стало третьим подряд. «Куньлунь», в свою очередь, прервал неудачную серию из шести проигрышей.

Ранее «Спартак» в овертайме уступил «Барысу» в КХЛ.