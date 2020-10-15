СМИ: «Спартаку» предлагали подписать контракт с экс-футболистом сборной Испании Видалем

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Представители полузащитника испанской «Севильи» Алеша Видаля предлагали услуги игрока московскому «Спартаку».
СМИ: «Спартаку» предлагали подписать контракт с экс-футболистом сборной Испании Видалем
  • Reuters

Как сообщает «Чемпионат», на футболиста не рассчитывают в «Севилье», из-за чего клуб был готов его отпустить в бесплатную аренду или же разорвать контракт по обоюдному согласию сторон. 

«Представители игрока искали варианты трудоустройства, выходили с предложениями на многие клубы. Одним из таких был «Спартак», — заявил источник.

Отмечается, что агенты просили, чтобы зарплата игрока составила €2,5—3 млн, но красно-белых не устроил этот вариант, «Спартак» сделал выбор в пользу Виктора Мозеса.

Видаль перешёл в «Севилью» из «Барселоны» в 2018 году. На его счету также один матч в составе сборной Испании.

Ранее «Спартак» намекнул на переход Мозеса музыкой из песни Луи Армстронга.

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