СМИ: Футболист «Локомотива» Лысов пропустит несколько месяцев из-за проблем с сосудами
- РИА Новости
«В конце сентября у Михаила Лысова были обнаружены проблемы с сосудами. После тщательных обследований и консультаций с врачами и медицинским штабом было решено исключить занятия спортом на несколько месяцев», — говорится в сообщении московского клуба.
Отмечается, что игрок будет находиться под наблюдением сосудистых хирургов.
22-летний Лысов является воспитанником железнодорожников. В этом сезоне он провёл один матч.
Ранее сообщалось, что тульский «Арсенал» арендовал Джорджевича у «Локомотива».