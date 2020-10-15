СМИ: Футболист «Локомотива» Лысов пропустит несколько месяцев из-за проблем с сосудами

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Защитник московского «Локомотива» Михаил Лысов не будет тренироваться несколько месяцев из-за обнаруженных проблем с сосудами.
СМИ: Футболист «Локомотива» Лысов пропустит несколько месяцев из-за проблем с сосудами
  • РИА Новости

«В конце сентября у Михаила Лысова были обнаружены проблемы с сосудами. После тщательных обследований и консультаций с врачами и медицинским штабом было решено исключить занятия спортом на несколько месяцев», — говорится в сообщении московского клуба.

Отмечается, что игрок будет находиться под наблюдением сосудистых хирургов.

22-летний Лысов является воспитанником железнодорожников. В этом сезоне он провёл один матч.

Ранее сообщалось, что тульский «Арсенал» арендовал Джорджевича у «Локомотива».

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