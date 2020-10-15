Аршавин назвал отличным решением возвращение Кузяева в «Зенит»

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Директор по спортивным вопросам департамента по развитию молодёжного футбола петербургского «Зенита» Андрей Аршавин назвал отличным решением возвращение в команду полузащитника Далера Кузяева.
Аршавин назвал отличным решением возвращение Кузяева в «Зенит»
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Возвращение Кузяева — отличное решение как для «Зенита», так и для самого футболиста. Далер — универсал, может сыграть на любой позиции в центре поля. С ним Семак сможет добавить вариативности составу, что особенно важно для команды, которая борется за выход из группы Лиги чемпионов и сражается за чемпионство в РПЛ», — цитирует Аршавина РИА Новости.

По его словам, он вдвойне рад возвращению Кузяева, так как он является воспитанником «Зенита» и отличным примером для игроков академии.

В прошлом сезоне полузащитник провёл 28 матчей за «Зенит», забил один мяч и сделал четыре результативные передачи. Летом футболист стал свободным агентом, он рассчитывал продолжить карьеру в Европе. Тем не менее 6 октября 27-летний Кузяев подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона-2022/23.

Ранее комментатор «Матч ТВ» заявил, что «Наполи» проявлял интерес к Кузяеву.

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