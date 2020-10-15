Баскетболист «Локомотива-Кубань» Уильямс признан MVP недели в Еврокубке

Центровой краснодарского «Локомотива-Кубань» Алан Уильямс признан самым ценным игроком (MVP) недели в баскетбольном Еврокубке.

Об этом сообщается на сайте турнира.

В матче третьего тура турнира с литовским «Лиеткабелисом» Уильямс оформил дабл-дабл из 17 очков и 17 подборов.

Ранее сообщалось, что «Локомотив-Кубань» обыграл «Лиеткабелис» в Еврокубке.