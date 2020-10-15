Баскетболист «Локомотива-Кубань» Уильямс признан MVP недели в Еврокубке

Короткая ссылка
Центровой краснодарского «Локомотива-Кубань» Алан Уильямс признан самым ценным игроком (MVP) недели в баскетбольном Еврокубке.
Баскетболист «Локомотива-Кубань» Уильямс признан MVP недели в Еврокубке
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте турнира.

В матче третьего тура турнира с литовским «Лиеткабелисом» Уильямс оформил дабл-дабл из 17 очков и 17 подборов.

Ранее сообщалось, что «Локомотив-Кубань» обыграл «Лиеткабелис» в Еврокубке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить