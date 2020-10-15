Кашшаи признался, что планировал вернуть судью Казарцева к обслуживанию матчей РПЛ

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Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи прокомментировал первое назначение Василия Казарцева на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) после отстранения.
Кашшаи признался, что планировал вернуть судью Казарцева к обслуживанию матчей РПЛ
  • © GABRIEL BOUYS
  • AFP

«Возвращение Казарцева в РПЛ не связано с положительными результатами теста на коронавирус у Карасёва и Москалёва. Мы и до этого планировали его вернуть на матчи 11-го тура Премьер-лиги. Да, после ошибки в первом туре он отдыхал целый месяц, однако после паузы его работа в ФНЛ была выдающейся. Он доказал, что физически и психологически готов к возвращению в РПЛ. Каждый арбитр может ошибиться, но Казарцеву мы доверяем. Уверен, что он покажет хороший уровень судейства в ближайшем туре», — сказал Кашшаи «Чемпионату».

Казарцев был отстранён после матча первого тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2), во время которого он поставил два пенальти в ворота команды хозяев.

Ранее сообщалось, что арбитр Казарцев назначен на матч РПЛ впервые с игры «Спартак» — «Сочи».

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