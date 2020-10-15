Промоутер: Чудинов 12 ноября может стать официальным претендентом на бой с Альваресом

Владимир Хрюнов, промоутер российского боксёра Фёдора Чудинова, заявил, что его подопечный может стать официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) во втором среднем весе, которым владеет знаменитый мексиканец Сауль Альварес.

«Мы находимся в тяжёлых условиях пандемии коронавируса. Все федерации желают видеть титульный бой Канело. У него есть претенденты по линиям WBC и WBO. У WBA сейчас всё сложнее. Из-за ситуации они не назначают официальных претендентов на бои. Но 12 ноября это может случиться, и Фёдор станет претендентом. Ждём этой даты», — цитирует Хрюнова «РБ-Спорт».

32-летний Чудинов является чемпионом WBA Gold во втором среднем весе. Он владел титулом чемпиона мира по версии WBA в 2015—2016 годах.

30-летний Альварес — обладатель поясов WBA и WBC в среднем весе, а также регулярный чемпион WBA во втором среднем весе.

Ранее Фьюри отказался от третьего поединка с Уайлдером.