Промоутер: Чудинов 12 ноября может стать официальным претендентом на бой с Альваресом
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«Мы находимся в тяжёлых условиях пандемии коронавируса. Все федерации желают видеть титульный бой Канело. У него есть претенденты по линиям WBC и WBO. У WBA сейчас всё сложнее. Из-за ситуации они не назначают официальных претендентов на бои. Но 12 ноября это может случиться, и Фёдор станет претендентом. Ждём этой даты», — цитирует Хрюнова «РБ-Спорт».
32-летний Чудинов является чемпионом WBA Gold во втором среднем весе. Он владел титулом чемпиона мира по версии WBA в 2015—2016 годах.
30-летний Альварес — обладатель поясов WBA и WBC в среднем весе, а также регулярный чемпион WBA во втором среднем весе.
Ранее Фьюри отказался от третьего поединка с Уайлдером.