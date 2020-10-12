Фьюри отказался от третьего поединка с Уайлдером
- Reuters
«Я согласился провести поединок 19 декабря, но затем они снова попытались перенести бой — уже на следующий год. Я тренировался и нахожусь в полной готовности. С меня хватит, я должен двигаться дальше», — приводит слова Фьюри The Atletic.
В первом поединке между Фьюри и Уайлдером была зафиксирована ничья. Британец выигрывал по очкам, но в концовке встречи дважды оказывался в нокдауне. 22 февраля Фьюри нокаутировал Уайлдера в седьмом раунде боя, нанеся американцу первое поражение в карьере.
Ранее Поветкин заявил, что хочет нокаутировать Уайта и во втором поединке.